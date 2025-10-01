Salerno celebra Marco Amendolara poeta per destino | dal 2 ottobre la rassegna

Salernotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, dal 2 al 12 ottobre, una rassegna di eventi ricorderà la figura dell'intellettuale e poeta Marco Amendolara. La manifestazione, intitolata "Marco Amendolara, poeta per destino", si articolerà tra la Pinacoteca Provinciale e l'Arco Catalano attraverso video, una mostra, incontri e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

