Salem’s lot | la recensione del capolavoro horror di tobe hooper e stephen king in 4k

Il fascino delle piccole comunità sta rapidamente scomparendo, ma l’immagine di un paesino americano che sembra fermo agli anni Cinquanta può assumere una connotazione inquietante se si considera l’ipotesi che sia stato congelato da un vampirico desiderio di immortalità. La seconda opera letteraria di Stephen King, “Salem’s Lot”, è stata adattata in tre versioni cinematografiche e televisive, anche se nessuna ha raggiunto la qualità della miniserie diretta da Tobe Hooper nel 1979. Recentemente, questa versione storica ha ricevuto un restauro in 4K, presentato in anteprima al festival Beyond Fest. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

