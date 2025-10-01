Sale la febbre biancazzurra Abbonamenti sopra quota 900
E’ un entusiasmo sempre più crescente quello che si respira attorno all’Ac Prato. La fotografia migliore? I numeri, che ha volte non dicono tutto, ma che in questo caso aiutano a rendere perfettamente l’idea di come l’avvento della nuova proprietà abbia saputo riaccendere in città la passione per i colori biancazzurri. In occasione del match valido per la terza giornata del girone E di Serie D, il primo al Lungobisenzio accessibile al pubblico, si sono registrati 1.748 spettatori fra abbonati e paganti. Domenica scorsa, invece, ci si è fermati a 1.700. Dati esaltanti, che non si vedevano da tempo in via Firenze, dove le code fuori dallo stadio nel giorno della partita stanno diventando una piacevole costante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
