Sala | Inter e Milan corrano verso il progetto stadio C’è una cosa che bisognerebbe fare

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha rilasciato importanti dichiarazioni a margine dell’inaugurazione della Digital Week, affrontando anche il tema del nuovo stadio per Inter e Milan. Sala ha evidenziato il ruolo fondamentale che questo progetto riveste non solo per la città, ma anche per l’intero panorama calcistico internazionale. Tuttavia, il sindaco ha anche sottolineato una questione che riguarda il mondo del calcio milanese, quella del titolare effettivo delle società calcistiche, un tema che è stato messo in evidenza dal Comitato Legalità e Contrasto alla Criminalità Organizzata del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sala: «Inter e Milan corrano verso il progetto stadio. C’è una cosa che bisognerebbe fare»

In questa notizia si parla di: sala - inter

Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

San Siro Inter, il sindaco Sala vuole stringere i tempi: «Deciso ad andare avanti senza tentennamenti!»

San Siro Inter, Sala ribadisce: «Da settembre si riavvia il percorso per rispettare i tempi, dobbiamo continuare ad onorare gli impegni»

Il Comune di Milano vende San Siro a Milan e Inter, il piano di Sala approvato grazie all’aiuto di Forza Italia dall’opposizione: il nuovo stadio pronto per il 2031 ospiterà 71mila spettatori, della vecchia “Scala del calcio” resterà in piedi solo il 9% - facebook.com Vai su Facebook

#SanSiro, #Sala: "C'è la possibilità che #Inter e #Milan vadano a giocare fuori città. Europei 2032? Il rischio è che non ci sia #Milano"? #MilanPress - X Vai su X

Sala: “Ora Inter e Milan corrano sul progetto stadio. Bisogna far vedere che…” - Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della Digital Week sul nuovo stadio di Inter e Milan ... Come scrive msn.com

Il Comitato Sì Meazza contro Inter, Milan e Sala: "Faremo ricorso anche al TAR" - La notizia del giorno è la delibera del Comune di Milano alla cessione dello stadio Meazza e dell'area di San Siro circostante in favore della. Da tuttomercatoweb.com