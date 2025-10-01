Sala fa autogol e svende San Siro per 441 euro al metro quadrato

Con 197 milioni i club di Milano mettono le mani su stadio e quartiere. Un affare fuori mercato che prevede pure deduzioni fino a 36 milioni. Tra clausole e sconti il conto dei soldi persi dai cittadini è salato: 220 milioni.. Energia, media, infrastrutture: gli interessi di Oaktree (Inter) e Redbird (Milan) sono trasversali. I padroni dei nerazzurri facevano business nei territori occupati.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

