Sala fa autogol e svende San Siro per 441 euro al metro quadrato
Con 197 milioni i club di Milano mettono le mani su stadio e quartiere. Un affare fuori mercato che prevede pure deduzioni fino a 36 milioni. Tra clausole e sconti il conto dei soldi persi dai cittadini è salato: 220 milioni.. Energia, media, infrastrutture: gli interessi di Oaktree (Inter) e Redbird (Milan) sono trasversali. I padroni dei nerazzurri facevano business nei territori occupati.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
San Siro è di Milan e Inter dopo una maratona drammatica in Consiglio comunale https://www.panorama.it/attualita/sport/san-siro-venduto-vincono-milan-e-inter-ma-sala-perde-la-sua-maggioranza