Sala | A Milan ed Inter dico | dovete correre sullo stadio! Ecco perchè…

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Sala, dopo la votazione positiva sulla delibera che riguardava la vendita di San Siro, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sala a milan ed inter dico dovete correre sullo stadio ecco perch2328230

© Pianetamilan.it - Sala: “A Milan ed Inter dico: dovete correre sullo stadio! Ecco perchè…”

In questa notizia si parla di: sala - milan

Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

Milan, il Sindaco Sala resta. Ma per San Siro tutto rinviato a settembre

Milan, tema stadio San Siro: lo sfogo del sindaco di Milano Sala

sala milan inter dicoSan Siro, Sala: «A Inter e Milan ora dico che devono correre» - «Dalla fase amministrativa bisogna passare alla fase di comunicazione e di coinvolgimento della città, per fare vedere ai cittadini le qualità che potrà avere lo stadio», le parole del sindaco di Mila ... Scrive calcioefinanza.it

sala milan inter dicoNuovo stadio di Milan e Inter, Sala: "Alle squadre dico: ‘dovete correre’" - Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così del nuovo stadio di Milan e Inter: "Alle squadre sto dicendo ‘dovete correre’ sullo stadio, perché ... Segnala milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Sala Milan Inter Dico