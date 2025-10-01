Sagra dell’Uva musica e folklore
Al via domani la 88esima edizione della Sagra dell’Uva di Cupramontana, la più antica delle Marche e tra le prime in Italia. Una quattro giorni di folklore, musica dal vivo, enogastronomia e tradizione. Grande attesa per i big che accenderanno le serate sotto le stelle. Venerdì ad aprire la musica live sarà Cisco, cantautore italiano di musica folk rock alle 22 seguito, alle 24 da Cristian Marchi DJ e produttore discografico italiano. Sabato sul palco della sagra dell’uva, dopo il palio della pigiatura previsto per le 16, saliranno Asia Nardi alle 22 e a seguire alle 24 gli Eiffel 65, gruppo icona nella storia della musica dance italiana e internazionale con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, con solo 3 album, nei primi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Torna la Sagra di Buò - il biologico di qua vicino, ad Acquaviva! Il 10 Ottobre ad Acquaviva delle Fonti torna faremo una grande festa con musica dal vivo, degustazioni, laboratori e tanto buonissimo cibo. 10 ottobre 2025 ? 18:00 - 23:00 Piazza Kolbe
