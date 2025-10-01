Sagra della polenta a Monteflavio

Sta per tornare uno degli eventi monteflaviesi più attesi dell’anno, la Sagra della Polenta.Polenta bianca e rossa e vino a volontà saranno serviti a Monteflavio, in provincia di Roma, domenica 12 ottobre. Il programmaPolenta biancaPolenta rossaVino Illimitatodelizie realizzate dalla Pro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - polenta

Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta

Il suggestivo borgo lecchese dove da 30 anni va in scena la grande sagra della polenta

Sagra della polenta

Ieri, domenica 28 settembre, eravamo presenti al polisportivo “Cimatti” di Roncadello con un banchetto informativo in occasione della 40ma edizione della sagra della polenta organizzata dal comitato quartiere. Un grande GRAZIE a tutti coloro che erano pres - facebook.com Vai su Facebook

Le sagre d'autunno nel Lazio: ecco dove andare - Castagne, uva, tartufi e polenta tra borghi e colline per trascorrere una domenica o un weekend fuori porta tra i colori e il foliage d’autunno, che non sarà come quello del Vermont, ma ci si acconten ... Secondo ilfoglio.it

Mercatanti, polenta, trippa, birra e castagne: le sagre di ottobre in Bergamasca - Dal 3 al 5 ottobre all’oratorio di Valtrighe, a Mapello, prosegue la sagra della polenta. Come scrive bergamonews.it