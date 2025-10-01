Sagra del vino tipico romagnolo tra pigiatura dell' uva e divertimento

Cotignola rende omaggio alla “cagnina” novella che offre il meglio di sé nei primi mesi successivi la svinatura, con il suo gusto fresco e fruttato. La festa culmina con la musica, i balli folkloristici e la pigiatura a piedi nudi. Grande protagonista della sagra è il vino romagnolo nelle sue più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it