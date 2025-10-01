Sagra del tortello polenta e castagne

Firenzetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno in Mugello si celebra con i sapori della tradizione: l'ASD Mattagnanese organizza a Ronta (frazione di Borgo San Lorenzo) la popolare "Sagra del tortello,polenta e castagne". L'evento, che mette in tavola alcune delle specialità più amate del territorio, si terrà in due weekend. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sagra - tortello

Sagra del tortello e porcino

Sagra del tortello e porcino

Sagra del tortello

sagra tortello polenta castagneLe sagre delle castagne in Toscana - Nel periodo autunnale sono in programma ben otto appuntamenti che valorizzano la castagna sparsi per tutto il territorio ... Scrive lanazione.it

Mercatanti, polenta, trippa, birra e castagne: le sagre di ottobre in Bergamasca - Dal 3 al 5 ottobre all’oratorio di Valtrighe, a Mapello, prosegue la sagra della polenta. Segnala bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Sagra Tortello Polenta Castagne