Sagra del marrone e dei frutti di bosco
Come ogni anno il Mugello celebra l'autunno e i frutti di stagione tra cui il prelibatissimo Marrone e il nobile Tartufo con sagre, manifestazioni, appuntamenti gastronomici. Nel Mugello da secoli il castagno è stato sottoposto ad una continua selezione che ha portato ad una omogeneità di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: sagra - marrone
La Sagra del Marrone si avvicina. Quattro domeniche da vivere. E quest’anno c’è anche la musica
San Godenzo, torna la festa della Ballottata: due domeniche con la sagra del marrone
#ZOCCAINAGENDA | Ottobre a Zocca significa tradizione, profumi d’autunno e castagne! Torna la Sagra della Castagna e del Marrone Tipico di Zocca, che vi aspetta tutte le domeniche di ottobre. Primo appuntamento: do - facebook.com Vai su Facebook
Sagra Valsusina del Marrone (TO) - Un itinerario gastronomico omaggia uno dei prodotti tipici della stagione: ecco le migliori sagre delle castagne da visitare in autunno. Lo riporta siviaggia.it
Castagne e frutti del sottobosco: le sagre del weekend - Forlì, 7 ottobre 2023 – Le prime sagre autunnali dell’Appennino, domani a Premilcuore quella della castagna e a Portico i frutti del sottobosco, quest’anno arrivano un po’ in anticipo sulla stagione. ilrestodelcarlino.it scrive