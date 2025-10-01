Sagra del marrone e dei frutti di bosco

Firenzetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno il Mugello celebra l'autunno e i frutti di stagione tra cui il prelibatissimo Marrone e il nobile Tartufo con sagre, manifestazioni, appuntamenti gastronomici. Nel Mugello da secoli il castagno è stato sottoposto ad una continua selezione che ha portato ad una omogeneità di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sagra - marrone

La Sagra del Marrone si avvicina. Quattro domeniche da vivere. E quest’anno c’è anche la musica

San Godenzo, torna la festa della Ballottata: due domeniche con la sagra del marrone

sagra marrone frutti boscoSagra Valsusina del Marrone (TO) - Un itinerario gastronomico omaggia uno dei prodotti tipici della stagione: ecco le migliori sagre delle castagne da visitare in autunno. Lo riporta siviaggia.it

Castagne e frutti del sottobosco: le sagre del weekend - Forlì, 7 ottobre 2023 – Le prime sagre autunnali dell’Appennino, domani a Premilcuore quella della castagna e a Portico i frutti del sottobosco, quest’anno arrivano un po’ in anticipo sulla stagione. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sagra Marrone Frutti Bosco