Sagra del Fungo a Bracciano

A Bracciano torna la 7a Sagra del Fungo nel weekend del 4 e 5 ottobre. L'appuntamento è in piazza IV novembre, con stand gastronomici con specialità locali a base di funghi. Apertura sabato dalle ore 19:30 e Domenica dalle ore 12:30 a pranzo e dalle 19:30 a cena. Non solo cibo alla Sagra del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sagra - fungo

A Borgo Cerreto debutta la Sagra del fungo e della trota del fiume Nera

Sagra del fungo porcino a Bannio Anzino

Sagra del fungo porcino a Bannio Anzino

Domenica 5 OTTOBRE torna la Sagra del Fungo e del Tartufo e Festa dell’Uva per la sua 36ª edizione pronta a deliziare gli amanti della buona cucina e delle tradizioni con tante novità - Presso PIAZZA DUOMO troverete l'area funghi, tartufi e il mercato - facebook.com Vai su Facebook

Strigliozzi, fungo e uva: ecco le sagre nei dintorni di Roma sabato 27 e domenica 28 settembre. Quali sono le destinazioni? - A fine settembre, i dintorni di Roma si animano con profumi, sapori e tradizioni. Scrive msn.com

Dalla Campania al Piemonte, itinerari enogastronomici imperdibili per gli amanti del bosco: date, località e piatti tipici - Dalla Campania al Piemonte, itinerari enogastronomici imperdibili per gli amanti del bosco: date, località e piatti tipici ... Riporta msn.com