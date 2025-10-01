Sacchi di rifiuti abbandonati sulla Formia- Garigliano | l' Anas trova i nominativi per risalire ai responsabili

Anas intensifica l'attività di bonifica dei rifiuti abbandonati illegalmente lungo le strade di competenza. Durante un servizio lungo la statale 7 Var Formia- Garigliano sono entrate in azione le squadre di manutenzione dell'Anas e i vigili urbani del comune di Minturno e le operazioni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it