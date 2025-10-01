Sabotaggi e incursioni | i piani di Putin per allargare la guerra alla Polonia

La guerra non convenzionale che interessa le " zone grigie " che separano il conflitto ucraino da un'escalation d'imprevedibile portata prosegue sotto il peggiore degli auspici. Secondo l'ultimo report diffuso dall' Institute for the Study of War, il think tank che promuove la "comprensione informata degli affari militari" attraverso le sue analisi approfondite e attinge a fonti dell'intelligence, l'ipotesi che le forze speciali di Russia e Bielorussia possano condurre " operazioni di sabotaggio " contro infrastrutture critiche in Polonia, e lanciare ulteriori incursioni con droni, attribuendo la responsabilità all'Ucraina sembra "concreta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sabotaggi e incursioni: i piani di Putin per allargare la guerra alla Polonia

