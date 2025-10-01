Sabaudia velivolo dell’aeronautica precipita nel Parco nazionale del Circeo
Sabaudia, 1 ottobre 2025 – A quanto apprende l’Adnkronos, un velivolo appartenente al 70° stormo dell’Aeronautica Militare sarebbe precipitato all’interno del parco Nazionale del Circeo, nella zona di Sabaudia, in provincia di Latina: il velivolo sarebbe un biposto, i cui occupanti sono al momento dispersi. Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l’incendio dell’aereo. Ancora in fase di accertamento le dinamiche. La nota dell’Aeronautica. “Nella mattinata di oggi, un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
