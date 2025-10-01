Sabaudia precipitato velivolo dell’aeronautica nel Parco del Circeo | chi sono le 2 vittime
Il punto dell'impatto sarebbe la zona di Cerasella, vicino al Monte Circeo, nei pressi della Migliara 49, dove fortunatamente non si trovava nessuno. Immediato l'intervento delle squadre di soccorso, tra cui operatori sanitari del 118, squadre dei vigili del fuoco e protezione civile, che però non hanno potuto far nulla per le due vittime. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
