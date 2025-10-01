Sabaudia precipita velivolo dell' Aeronautica militare | scomparso dai radar due morti Annullato il sorvolo della Frecce a Milano
Il punto d'impatto all'altezza di Cerasella. Meloni: «Esprimo profondo cordoglio». L’evento di oggi a Milano rientrava nel programma delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: sabaudia - precipita
Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: si cercano le due persone a bordo
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. E’ un biposto, dispersi i due piloti
Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: morti i due piloti a bordo
Morti due militari nel velivolo dell'aeronautica precipitato nella zona del parco nazionale del Circeo a Sabaudia. Aereo del 70esimo Stormo, erano impegnati in una missione di addestramento #ANSA - X Vai su X
Difesa, precipita velivolo dell’Aeronautica Militare a Sabaudia. Morti i due militari a bordo - 260B del 70esimo Stormo di Latina, è precipitato, in una zona piuttosto impervia del parco nazionale del Circeo, durante una missione addestrativa. Da milanofinanza.it
Velivolo dell'aeronautica precipita nel Parco nazionale a Sabaudia: morti due militari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Velivolo dell'aeronautica precipita nel Parco nazionale a Sabaudia: morti due militari ... Lo riporta tg24.sky.it