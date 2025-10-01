Sabaudia precipita velivolo dell' Aeronautica militare | due morti Annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto oggi a Milano
Uno dei piloti deceduti era il colonnello Simone Mettini, 48 anni, l'altro era un allievo. Il cordoglio di Meloni, Tajani, La Russa. L’evento di oggi a Milano rientrava nel programma delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: sabaudia - precipita
Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: si cercano le due persone a bordo
Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. E’ un biposto, dispersi i due piloti
Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: morti i due piloti a bordo
#Sabaudia È stato localizzato il velivolo precipitato stamattina nel Parco Nazionale del Circeo. L'aereo è stato trovato in fiamme. Al suo interno, rinvenuti i corpi senza vita di 2 militari. Il velivolo era in una zona di foresta in quel momento non si trovava nessu - X Vai su X
Sabaudia, dramma per un incidente aereo: velivolo dell'Aeronautica precipita. Due morti - Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato questa mattina, mercoledì 1 ... Si legge su iltempo.it
Difesa, precipita velivolo dell’Aeronautica Militare a Sabaudia. Morti i due militari a bordo - 260B del 70esimo Stormo di Latina, è precipitato, in una zona piuttosto impervia del parco nazionale del Circeo, durante una missione addestrativa. Lo riporta milanofinanza.it