Sabaudia precipita velivolo dell' Aeronautica militare | due morti | Annullato il sorvolo delle Frecce di oggi a Milano

Xml2.corriere.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei piloti deceduti era il colonnello Simone Mettini, 48 anni, l'altro era un allievo. Il cordoglio di Mattarella, Meloni, Tajani, La Russa. L’evento di oggi a Milano rientrava nel programma delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sabaudia precipita velivolo dell aeronautica militare due morti annullato il sorvolo delle frecce di oggi a milano

© Xml2.corriere.it - Sabaudia, precipita velivolo dell'Aeronautica militare: due morti | Annullato il sorvolo delle Frecce di oggi a Milano

In questa notizia si parla di: sabaudia - precipita

Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: si cercano le due persone a bordo

Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. E’ un biposto, dispersi i due piloti

Aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia: morti i due piloti a bordo

sabaudia precipita velivolo aeronauticaDifesa, precipita velivolo dell’Aeronautica Militare a Sabaudia. Morti i due militari a bordo - 260B del 70esimo Stormo di Latina, è precipitato, in una zona piuttosto impervia del parco nazionale del Circeo, durante una missione addestrativa. Si legge su milanofinanza.it

sabaudia precipita velivolo aeronauticaSabaudia, dramma per un incidente aereo: velivolo dell'Aeronautica precipita. Due morti - Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato questa mattina, mercoledì 1 ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Sabaudia Precipita Velivolo Aeronautica