Sabaudia precipita aereo militare | due morti

Il velivolo dell'Aeronautica Militare, appartenente al 70esimo stormo di Latina, si era alzato in volo poco dopo le 8 di questa mattina per una missione addestrativa. A bordo il colonnello Simone Mettini, 48 anni, istruttore e comandante della scuola di volo, e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli. Poco prima delle 10 l'aeromobile pare sia scomparso dai radar, per poi precipitare al suolo nel parco nazionale del Circeo a Sabaudia, in provincia di Latina, schiantandosi e prendendo fuoco. Non ce l'hanno fatta i due militari a bordo; l'aereo è stato trovato in fiamme dai soccorritori, per raggiungerlo i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare gli alberi e farsi strada tra la fitta vegetazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
