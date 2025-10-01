Sabaudia LT precipitato aereo T-260B del 70° Stormo dell’Aeronautica durante missione addestrativa morti 2 militari a bordo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riferito dall’Aeronautica Militare, “le cause dell’incidente sono al momento non note”. I tecnici si stanno concentrando sulle condizioni del velivolo, sulla rotta seguita e su eventuali segnalazioni di malfunzionamenti registrati prima dello schianto Un grave incidente aereo s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sabaudia lt precipitato aereo t 260b del 70176 stormo dell8217aeronautica durante missione addestrativa morti 2 militari a bordo video

© Ilgiornaleditalia.it - Sabaudia (LT), precipitato aereo T-260B del 70° Stormo dell’Aeronautica durante “missione addestrativa”, morti 2 militari a bordo - VIDEO

In questa notizia si parla di: sabaudia - precipitato

Aereo biposto dell’Aeronautica militare precipitato a Sabaudia, due dispersi

Aereo dell'Aeronautica Militare precipitato a Sabaudia nel Parco Nazionale del Circeo, morti due soldati

sabaudia lt precipitato aereoSabaudia, aereo militare precipitato: morti i piloti a bordo - Un velivolo militare in addestramento con due piloti a bordo è precipitato nella zona del Parco nazionale del Circeo ... Scrive tg.la7.it

sabaudia lt precipitato aereoLatina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti - Un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Riporta lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Sabaudia Lt Precipitato Aereo