Sabaudia LT precipitato aereo T-260B del 70° Stormo dell’Aeronautica durante missione addestrativa morti 2 militari a bordo - VIDEO
Secondo quanto riferito dall’Aeronautica Militare, “le cause dell’incidente sono al momento non note”. I tecnici si stanno concentrando sulle condizioni del velivolo, sulla rotta seguita e su eventuali segnalazioni di malfunzionamenti registrati prima dello schianto Un grave incidente aereo s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sabaudia - precipitato
Aereo biposto dell’Aeronautica militare precipitato a Sabaudia, due dispersi
Aereo dell'Aeronautica Militare precipitato a Sabaudia nel Parco Nazionale del Circeo, morti due soldati
++ Dramma nei boschi di Domo: ottantaquattrenne a funghi precipita in un canale, salvato dai volontari ++ Un uomo di 84 anni è stato soccorso in serata nei pressi della zona boschiva di Quartero, a Domo (Vco), dopo essere precipitato in un canale durante u - facebook.com Vai su Facebook
Sabaudia, aereo militare precipitato: morti i piloti a bordo - Un velivolo militare in addestramento con due piloti a bordo è precipitato nella zona del Parco nazionale del Circeo ... Scrive tg.la7.it
Latina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti - Un aereo militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel comune di Sabaudia, in provincia di Latina. Riporta lapresse.it