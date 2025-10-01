Sabaudia | Latina Cade un T-260B da addestramento dell’Aeronautica Militare Morti i piloti a bordo | il Col Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli di Serrone

Cronache Cittadine SABAUDIA LATINA – Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato in territorio comunale di Sabaudia, all’interno del Parco Nazionale del L'articolo Sabaudia Latina. Cade un T-260B da addestramento dell’Aeronautica Militare. Morti i piloti a bordo: il Col. Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli di Serrone Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Sabaudia | Latina. Cade un T-260B da addestramento dell’Aeronautica Militare. Morti i piloti a bordo: il Col. Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli di Serrone

In questa notizia si parla di: sabaudia - latina

Il maggiore Paolo Perrone lascia la guida della compagnia di Latina: una targa dal sindaco di Sabaudia

Latina, aereo militare precipita a Sabaudia: due morti

Tragedia in volo, aereo militare precipita sul parco nazionale a Sabaudia (Latina): morti i due piloti a bordo

Eventi SABATO 27 Settembre 2025 #Sabaudia #Fossanova #Priverno #Sanfelicecirceo #Terracina #Latina #Sezze #Sonnino #Parconazionaledelcirceo #Pontinia #Maenza #Cori #Norma #Eventi - facebook.com Vai su Facebook

Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. È un biposto: morti i due militari a bordo. Uno è il comandante del 70° Stormo - Il velivolo dell’aeronautica militare è caduto nei pressi del Parco Nazionale del Circeo durante un volo addestrativo. Da quotidiano.net

Sabaudia, aereo militare precipita nel Parco del Circeo: il Colonnello Simone Mettini e un allievo morti nello schianto - Tragedia nei cieli della provincia di Latina: un aereo dell’Aeronautica Militare è precipitato all’interno del Parco Nazionale del Circeo, nel ... latinapress.it scrive