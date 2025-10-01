Sabaudia cade aereo | morti 2 militari

11.57 Sono due militari le vittime dell'incidente avvenuto nel Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia, dove è precipitato un aereo del 70esimo Stormo dell'Aeronautica militare. I militari erano impegnati in una missione addestrativa. In corso le indagini, coordinate tra Aeronautica militare e inquirenti. Focus sulle condizioni del velivolo ed eventualisegnali di malfunzionamento prima dello schianto. "Profondo cordoglio" espresso dalla premier Meloni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it