Sabaudia aereo militare precipita nella zona del parco nazionale | due morti

Il velivolo militare è caduto durante una missione addestrativa. Il cordoglio del premier Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sabaudia, aereo militare precipita nella zona del parco nazionale: due morti

Aereo militare precipita nel Parco Nazionale di Sabaudia. È un biposto: morti i due militari a bordo. Uno è il comandante del 70° Stormo - Il velivolo dell’aeronautica militare è caduto nei pressi del Parco Nazionale del Circeo durante un volo addestrativo. Lo riporta quotidiano.net

Sabaudia, dramma per un incidente aereo: velivolo dell'Aeronautica precipita. Due morti - Un velivolo dell’Aeronautica Militare è precipitato questa mattina, mercoledì 1 ... iltempo.it scrive