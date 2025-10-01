Sabaudia aereo militare precipita nella zona del parco nazionale | due morti

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il velivolo militare è caduto durante una missione addestrativa. Il cordoglio del premier Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

