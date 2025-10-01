Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - Sabato 4 ottobre dalle 9.30 a Orvieto presso il Palazzo del Capitano del Popolo - Sala dei 400 si svolgerà XXII Congresso Associazione Luca Coscioni. Si tratta del punto sui nuovi obiettivi e le azioni politiche del 2026 di Filomena Gallo e Marco Cappato: “Non stiamo ad aspettare che vengano tempi migliori per i diritti civili, altrimenti si rischia di tornare indietro come negli USA”. Nonostante l'ostilità o l'inerzia dei vertici della politica ufficiale e dei partiti, si legge in una nota, il 2025 è stato un anno di conquiste e azioni concrete per la libertà di scelta, l'autodeterminazione e il diritto alla salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sabato XXII Congresso Ass. Luca Coscioni a Orvieto, punto sui nuovi obiettivi e azioni