Sabato a Cesenatico torna Puliamo il Mondo

2025A Cesenatico tornaPuliamo il Mondo” in collaborazione tra il Comune di Cesenatico e Legambiente. L’evento si terrà sabato 4 ottobre con il ritrovo alle ore 15  in piazza “Pio La Torre” nel quartiere Madonnina. Legambiente allestirà un banchetto per la distribuzione di materiale come. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

