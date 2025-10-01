Sabatini svela | Carlos Augusto l’anno scorso voleva andarsene ma…
Sabatini racconta un retroscena che riguarda il laterale nerazzurro: le parole del giornalista sportivo sul giocatore ex Monza. Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, ha rivelato un interessante retroscena su Carlos Augusto, attuale difensore dell’ Inter. Durante un video pubblicato sul suo canale YouTube, Sabatini ha svelato come il giocatore brasiliano, nella passata stagione, fosse scontento del suo ruolo in squadra e avesse pensato di lasciare il club. Un anno fa Carlos Augusto non voleva essere solo un “uomo da mezz’ora”. Nel video, Sabatini ha raccontato che Carlos Augusto era determinato a lasciare la squadra perché non si sentiva valorizzato. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: sabatini - svela
Sabatini svela il retroscena sullo spogliatoio dell’Inter: «Con Inzaghi c’era quella sensazione che Chivu vuole spazzare via immediatamente!»
Sabatini svela: «Mi parlano molto bene di questo acquisto dell’Inter, può essere la sorpresa. Ecco da chi dipenderà la stagione»
Sabatini svela il retroscena: «Thiago Motta poteva essere il tecnico dell’Atalanta, ma la trattativa è saltata»
Sabatini svela: "Mi parlano molto bene di quest'acquisto fatto dall'Inter" - X Vai su X
Aleksander Stankovic svela un retroscena Il commento sul padre Dejan - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Sabatini svela: “Questo giocatore un anno fa voleva andarsene perché giocava solo 30'” - Piccolo retroscena raccontato da Sandro Sabatini nel corso di un video sul suo canale YouTube: ecco le sue parole ... Da msn.com
Inter-Sassuolo, le pagelle - Esposito strappa applausi, Sucic altruista. Carlos Augusto riceve il giusto premio - Scende in campo da titolare per la prima volta in stagione e la risposta iniziale è positiva, come testimoniano le parate su Berardi e Laurienté. Lo riporta msn.com