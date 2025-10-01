Ryanair taglia un aereo a Fiumicino e fa appello al governo
AGI - Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, ha annunciato oggi (martedì 30 settembre) che ridurrà di un aeromobile la sua flotta basata a Roma (da 17 a 16 aeromobili) per l’inverno ‘25 e non registrerà alcuna crescita del traffico a Roma durante questo inverno. Questo è dovuto al limite artificiale dei voli a Ciampino (appena 65 voli al giorno), all’aumento delle tariffe aeroportuali di AdR ben superiore all’inflazione ( Ciampino +44% e Fiumicino +15% entro il 2028 ) e alla decisione dannosa del Governo di aumentare l’addizionale municipale negli aeroporti di Roma a partire da aprile 2025 – che è già molto più alta rispetto ad altri aeroporti italiani. 🔗 Leggi su Agi.it
