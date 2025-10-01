Rutte | Dobbiamo proteggere i nostri cieli bene iniziativa Ue su droni – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 settembre 2025 “Prima di tutto dobbiamo proteggere i nostri cieli. Abbiamo visto nelle ultime due settimane cosa è successo con i droni in Polonia e gli aerei in Estonia.” Così il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, durante una conferenza stampa con la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

