Rutte | Collaborazione tra Nato e Ue è eccellente – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “Vorrei innanzitutto dire che la collaborazione che abbiamo è eccellente. Fin dal primo giorno abbiamo lavorato insieme come un'unica squadra, il che è estremamente importante.” Così il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, durante una conferenza stampa con la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

