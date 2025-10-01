Rutte | Collaborazione tra Nato e Ue è eccellente – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “Vorrei innanzitutto dire che la collaborazione che abbiamo è eccellente. Fin dal primo giorno abbiamo lavorato insieme come un'unica squadra, il che è estremamente importante.” Così il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, durante una conferenza stampa con la Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: rutte - collaborazione

"Ddu bott a li Rutt": Spoltore celebra l'organetto SPOLTORE - Il Comune di Spoltore (Pe) guidato dal Sindaco Chiara Trulli, in collaborazione con l'Associazione La Villa di Villa Santa Maria di Spolt... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/ddu-bott-a-li-rutt-spolto - facebook.com Vai su Facebook

Tusk invoca la Nato. Trump: “Cosa sta combinando Putin?”. Conversazioni. Rutte, Starmer, Macron, Merz e Meloni al telefono. Sentito anche Zelensky Crosetto: “Guerra ibrida russa anche contro noi”. @?sabriprovenzani - X Vai su X

Rutte: Collaborazione tra Nato e Ue è eccellente - (Agenzia Vista) Bruxelles, 01 ottobre 2025 “Vorrei innanzitutto dire che la collaborazione che abbiamo è eccellente. Secondo quotidiano.net

Patto tra Nato e Ue: un anno per il muro anti-russo con la tecnologia ucraina - definisce la lista della spesa militare, l’altra - Si legge su ilmessaggero.it