Run2U 36a Puntata | Le protagoniste dell’Oro per l’Italia nella uphill race ai Mondiali di Canfranc
ORO per l’Italia nella uphill race ai Mondiali di corsa in montagna a Canfranc! A 9 anni dall’ultima volta, il tricolore torna a sventolare sul tetto del mondo nella gara di sola salita! Un’impresa corale che unisce grinta, gioventù e cuore azzurro: Francesca Ghelfi chiude 5ª con una prestazione maiuscola Lucia Arnoldo, appena 20 anni, è 7ª e conferma di essere il futuro della specialità Benedetta Broggi (19ª) e Martina Falchetti (24ª) completano una squadra d’oro! Italia davanti a Francia e Canada con 31 punti e una determinazione da campionesse vere. Non perderti la corsa che ha fatto la storia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: run2u - puntata
Run2U 25ª puntata: Alberto Marchesani, ultrarunner per hobby che sfida i limiti in imprese estreme
RUN2U 26ª puntata: Antonio La Torre, la mente brillante dietro la rinascita dell’atletica italiana
RUN2U 27ª puntata: Meraldi Presidente Fisky. L’icona del cielo ora guida lo Skyrunning
OA Sport. . I Mondiali di Atletica di Tokyo hanno acceso i riflettori sull’endurance, la velocità e il talento globale. In questa puntata speciale di Run2U, analizziamo ciò che è accaduto in pista… e dietro le quinte. Con i conduttori di Run2u Danny Frisoni e Sabrin - facebook.com Vai su Facebook