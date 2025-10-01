Che l’Unione Rugby Firenze abbia sempre puntato sui giovani, molti dei quali del territorio, lo dimostra il fatto che anche nelle sue squadre di vertice – di A e di B – ci sia una consistente presenza di giocatori che provengono dal suo vivaio. La conferma è arrivata dal tradizionale Memorial "Sebastiani" disputato a L’Aquila con la presenza delle migliori under 18 di tutta Italia, nel quale la formazione biancorossoviola guidata da Peppe Sorrentino con gli assistenti Vito Caprio e Alessio Mattoccia ha conquistato un sorprendente terzo posto. Nella fase a gironi l’URF del capitano Yuri Coppola e del vice Giovanni Checcucci si era messa in evidenza con tre vittorie su quattro: contro L’Aquila (31-0), Benetton Treviso (7-5) e Fiamme Oro (7-5), e la sconfitta di misura nel derby con Livorno (10-12) per una meta subita a tempo scaduto che gli è costata l’accesso alla finale per il primo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rugby - Nelle formazioni di serie A e B tanti i giovani del vivaio. Unione Firenze lancia la linea (sempre) verde