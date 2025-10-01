Rugby - Nelle formazioni di serie A e B tanti i giovani del vivaio Unione Firenze lancia la linea sempre verde
Che l’Unione Rugby Firenze abbia sempre puntato sui giovani, molti dei quali del territorio, lo dimostra il fatto che anche nelle sue squadre di vertice – di A e di B – ci sia una consistente presenza di giocatori che provengono dal suo vivaio. La conferma è arrivata dal tradizionale Memorial "Sebastiani" disputato a L’Aquila con la presenza delle migliori under 18 di tutta Italia, nel quale la formazione biancorossoviola guidata da Peppe Sorrentino con gli assistenti Vito Caprio e Alessio Mattoccia ha conquistato un sorprendente terzo posto. Nella fase a gironi l’URF del capitano Yuri Coppola e del vice Giovanni Checcucci si era messa in evidenza con tre vittorie su quattro: contro L’Aquila (31-0), Benetton Treviso (7-5) e Fiamme Oro (7-5), e la sconfitta di misura nel derby con Livorno (10-12) per una meta subita a tempo scaduto che gli è costata l’accesso alla finale per il primo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
