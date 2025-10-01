Rugani può partire titolare? Ballottaggio aperto tra il difensore e quel compagno di squadra | ultimissime verso Villarreal Juve

Rugani può partire titolare: chi sarà il braccetto destro contro il Villarreal? Il francese al momento è in vantaggio, ma il toscano spera. Notte di Champions League per la Juve. Con il forfait di Gleison Bremer ormai ufficiale, Igor Tudor deve ridisegnare la sua difesa per la cruciale sfida di questa sera contro il Villarreal. Se i ruoli di Federico Gatti (al centro) e Lloyd Kelly (a sinistra) sembrano definiti, resta un ultimo, fondamentale ballottaggio per completare il terzetto. Rugani Kalulu Juve: il duello per una maglia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a contendersi la maglia di “braccetto” di destra sono Daniele Rugani e Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

