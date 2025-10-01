Rugani Juve primi minuti stagionali con i bianconeri contro il Villarreal | Tudor punta su di lui per il finale del match di Champions League

Rugani Juve, primi minuti stagionali con i bianconeri: tutti i dettagli sul suo esordio contro il Villarreal. C’è spazio anche per un esordio stagionale nel finale infuocato di Villarreal- Juve. All’80’ minuto, con la squadra in vantaggio per 2-1 e sotto la pressione dei padroni di casa, il tecnico Igor Tudor ha deciso di inserire forze fresche in difesa, gettando nella mischia Daniele Rugani. Villarreal Juve LIVE Per il difensore centrale, classe 1994, si tratta dei primi minuti ufficiali in questa stagione. Un debutto atteso, che arriva in una partita europea di fondamentale importanza. Rugani è entrato in campo al posto di un esausto Andrea Cambiaso, con il chiaro obiettivo di aggiungere centimetri e solidità a una retroguardia già in piena emergenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juve, primi minuti stagionali con i bianconeri contro il Villarreal: Tudor punta su di lui per il finale del match di Champions League

In questa notizia si parla di: rugani - juve

Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez

Rugani Juve, quale futuro per il difensore rientrato dal prestito all’Ajax? Ecco cosa filtra al momento dalla Continassa

Rugani nel mirino di due club di Serie A: ma il difensore della Juve ha espresso una volontà, vorrebbe giocare lì l’anno prossimo! Ultimissime

Juventus, da Rugani a Cabal e...Adzic: chi può sfruttare Tudor per gestire la rosa e aumentare le rotazioni - facebook.com Vai su Facebook

#Rugani esulta sui social Il messaggio dopo #Juve-BVB - X Vai su X

Rugani Juve, il suo rientro dal prestito all’Ajax ha bloccato quel colpo in difesa! Retroscena sul mercato bianconero, cosa è successo - Rugani Juve, il suo rientro dal prestito è stato decisivo: la società ha scelto di puntare sulla sua esperienza, bloccando l’acquisto di un obiettivo Un rientro alla base che ha cambiato le strategie ... Segnala juventusnews24.com

Juventus, che fine ha fatto Rugani? - Il difensore è un vero e proprio "oggetto misterioso" in questo inizio di stagione, in cui Tudor non lo ha mai impiegato. Secondo ilbianconero.com