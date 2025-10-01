Rugani Juve, il suo rientro dal prestito è stato decisivo: la società ha scelto di puntare sulla sua esperienza, bloccando l’acquisto di un obiettivo. Un rientro alla base che ha cambiato le strategie di mercato. Il ritorno di Daniele Rugani alla Juventus dopo l’esperienza in prestito non è stato un semplice atto formale, ma una precisa scelta tecnica che ha avuto ripercussioni dirette sulle altre trattative. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, è stato anche il suo reintegro in rosa uno dei fattori decisivi che hanno spinto la dirigenza a non riscattare il giovane difensore portoghese Renato Veiga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Juve, il suo rientro dal prestito all’Ajax ha bloccato quel colpo in difesa! Retroscena sul mercato bianconero, cosa è successo