Rugani Juve il suo rientro dal prestito all’Ajax ha bloccato quel colpo in difesa! Retroscena sul mercato bianconero cosa è successo
Rugani Juve, il suo rientro dal prestito è stato decisivo: la società ha scelto di puntare sulla sua esperienza, bloccando l’acquisto di un obiettivo. Un rientro alla base che ha cambiato le strategie di mercato. Il ritorno di Daniele Rugani alla Juventus dopo l’esperienza in prestito non è stato un semplice atto formale, ma una precisa scelta tecnica che ha avuto ripercussioni dirette sulle altre trattative. Come svelato da un retroscena di Tuttosport, è stato anche il suo reintegro in rosa uno dei fattori decisivi che hanno spinto la dirigenza a non riscattare il giovane difensore portoghese Renato Veiga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rugani - juve
Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez
Rugani Juve, quale futuro per il difensore rientrato dal prestito all’Ajax? Ecco cosa filtra al momento dalla Continassa
Rugani nel mirino di due club di Serie A: ma il difensore della Juve ha espresso una volontà, vorrebbe giocare lì l’anno prossimo! Ultimissime
Juventus, da Rugani a Cabal e...Adzic: chi può sfruttare Tudor per gestire la rosa e aumentare le rotazioni - facebook.com Vai su Facebook
#Rugani partirà titolare? Le ultime verso #VeronaJuve ? - X Vai su X
Rugani leader dello spogliatoio e questa FOTO lo certifica: il difensore esulta così sui social dopo Juve Borussia Dortmund - Rugani leader dello spogliatoio e questa FOTO lo certifica: tutti i dettagli e il messaggio del difensore bianconero Il pareggio epico per 4- Riporta juventusnews24.com
Juve, i convocati contro il Villarreal: la decisione su Bremer e Thuram - La Juventus si prepara alla seconda sfida della League Phase di Champions League contro il Villarreal con alcune scelte di gestione importanti da parte di Tudor. Segnala tuttosport.com