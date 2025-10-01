Rubava vestiti nei camerini e scappava | inseguito dal commesso 20enne arrestato
Un furto in pieno giorno finito male per un giovane di 20 anni, formalmente domiciliato a Lecco ma di fatto senza fissa dimora. Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia di Stato di Como dopo essere stato sorpreso a rubare abbigliamento sportivo in un negozio di via Plinio, nel centro della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
