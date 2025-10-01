Rubava sigarette dagli aerei per rivenderle | fermato steward di una low cost
Bergamo. La guardia di Finanza di Bergamo, nel corso della mattinata di mercoledì 1 ottobre, ha eseguito una misura cautelare personale, nel dettaglio quella dell’obbligo di dimora, nei confronti di uno steward di una nota compagnia aerea low cos t che, in modo sistematico, sottraeva dagli aeromobili su cui operava stecche di sigarette, per poi rivenderle clandestinamente. Tutto è iniziato nell’estate 2024, quando è stata avviata un’indagine a seguito di un controllo effettuato in un bar di Bergamo, che si è concluso con l’arresto del titolare: all’interno erano stati infatti rinvenuti oltre 30 kg di sigarette di contrabbando e 45 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: rubava - sigarette
Un impianto clandestino che era in grado di produrre oltre 7 milioni di sigarette al giorno, per un totale di oltre 2,7 miliardi di bionde all’anno. Quello che sembrava solo un deposito logistico vuoto, nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovav - facebook.com Vai su Facebook
Ruba un'Audi A6 e compra delle sigarette con una carta di credito rubata, denunciato 21enne https://ift.tt/DN71Gkt https://ift.tt/KdcxP42 - X Vai su X
Bergamo, obbligo di dimora per lo steward di una compagnia low-cost. Rubava sigarette dagli aerei per rivenderle clandestinamente - accusato di sottrarre in modo sistematico dagli aerei su cui lavorava stecche di sigarette per poi rivenderle clandestinamente. Scrive bergamo.corriere.it