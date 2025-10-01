Bergamo. La guardia di Finanza di Bergamo, nel corso della mattinata di mercoledì 1 ottobre, ha eseguito una misura cautelare personale, nel dettaglio quella dell’obbligo di dimora, nei confronti di uno steward di una nota compagnia aerea low cos t che, in modo sistematico, sottraeva dagli aeromobili su cui operava stecche di sigarette, per poi rivenderle clandestinamente. Tutto è iniziato nell’estate 2024, quando è stata avviata un’indagine a seguito di un controllo effettuato in un bar di Bergamo, che si è concluso con l’arresto del titolare: all’interno erano stati infatti rinvenuti oltre 30 kg di sigarette di contrabbando e 45 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Rubava sigarette dagli aerei per rivenderle: fermato steward di una low cost