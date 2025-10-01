Ruba centinaia di gratta e vinci nel bar dove lavora | arrestato 29enne

Urbino, 1 ottobre 2025 – Aveva trasformato il posto di lavoro in un piccolo tesoro personale fatto di gratta e vinci sottratti al bancone. Un ventinovenne, domiciliato in città e dipendente di un bar-sala scommesse del centro, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Urbino perché ritenuto responsabile di un a lunga serie di furti ai danni del proprio datore di lavoro. Il titolare dell’attività aveva cominciato a insospettirsi quando, a fronte di incassi regolari, si era accorto che i gratta e vinci sparivano dal registratore di cassa. Nessun segno di effrazione, nessuna intrusione notturna: l’unica spiegazione poteva trovarsi all’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

