Allegri vola sulle ali dell’entusiasmo per il suo Milan primo in classifica. Qualcosa però è andato storto e i tifosi si sono dati alla protesta. Il Milan è tornato in vetta alla classifica dopo anni di turbolenze e stagioni sottotono. La vittoria contro il Napoli, non senza polemiche arbitrali, ha proiettato la squadra di Massimiliano Allegri al comando, sorprendendo gran parte degli addetti ai lavori che a inizio anno non avrebbero scommesso sui rossoneri. La solidità difensiva è stata la chiave: appena un gol subito nelle ultime gare, dato che fotografa l’efficacia della linea arretrata e l’equilibrio tattico imposto dall’ex tecnico della Juventus. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Rovinati i piani di Allegri, i tifosi insorgono: il motivo è assurdo