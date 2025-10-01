Rouches come schiuma cristalli come riflessi d’acqua | Dries Van Noten racconta a Parigi la sua estate vibrante

N el cuore frenetico della Paris Fashion Week, c’è chi sceglie di abbassare il volume. La collezione Primavera-Estate 2026 di Dries Van Noten è stata presentata al Palais de Tokyo come un’oasi sospesa: niente show urlati, niente star system a dettare l’agenda, solo il suono delle onde e una passerella che ha riportato l’attenzione su ciò che conta davvero, i vestiti. Un invito a guardare con occhi nuovi la semplicità e a riscoprire la bellezza della misura. Le star alla Paris Fashion Week PE 2026. guarda le foto Dries Van Noten PE 2026, Julian Klausner e il filo della continuità. A guidare la maison c’è Julian Klausner, erede designato e compagno di strada del fondatore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

