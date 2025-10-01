Si è svolto a Follonica l’incontro organizzato dal Club Rotary locale e che ha visto presenti tutti gli altri Club appartenenti all’area Maremma 1 e Maremma 2. L’iniziativa ha preso il via all’insegna della scoperta e della valorizzazione del nostro territorio, attraverso un percorso che unisce storia, cultura, innovazione e identità. In particolare, è stata approfondita la storia della Follonica ottocentesca, da sempre legata al mondo della produzione e dell’ industria, che si presenta oggi come una vera e propria ’Città-fabbrica’, capace di raccontare – attraverso i suoi luoghi simbolo – una storia che parte dalle radici metallurgiche del Granducato di Toscana e arriva fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rotary Follonica. I Club ’a spasso’ nella storia locale