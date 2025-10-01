Rossi | Villarreal favorito lo stadio sarà una bolgia Nel 2011 vicinissimo alla Juve poi

Pepito, ex attaccante del Sottomarino Giallo, anticipa la sfida di Champions League: "Marcelino ha trovato la continuità che cerca Tudor". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rossi: "Villarreal favorito, lo stadio sarà una bolgia. Nel 2011 vicinissimo alla Juve, poi..."

In questa notizia si parla di: rossi - villarreal

Francisco #Conceição non convocato per la gara tra #Juventus e Atalanta: il portoghese viene preservato per i prossimi impegni contro Villarreal e Milan. Assenza pesante per i bianconeri? - facebook.com Vai su Facebook

"Israele assassino!" Il coro dei tifosi del Siviglia all'ingresso in campo dell'israeliano Manor Solomon per il Villarreal, durante la partita di ieri sera in Liga. Sugli spalti, alcune bandiere della #Palestina e una israeliana macchiata di rosso. - X Vai su X

Giuseppe Rossi avverte la Juventus: "Villarreal favorito, troveranno una bolgia. Yildiz è lo Yamal dei bianconeri" - "Il Villarreal è favorito, 10 anni fa non l'avrei mai pensato ma ora è così in Champions. Come scrive ilbianconero.com

Giuseppe Rossi: “Villarreal favorito, Yildiz la chiave” - Giuseppe Rossi: “Villarreal favorito, Yildiz la chiave”, ecco alcune sue parole a Gazzetta: "Gerard Moreno un po’ mi assomiglia. Segnala tuttojuve.com