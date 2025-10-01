Ronaldo e Messi nella stessa squadra: stavolta è tutto vero Saranno l’attacco più forte di sempre"> Si tratta del sogno di tutti: i due giocatori più forti degli ultimi 30 anni nella stessa squadre, insieme. Il sogno di vedere Cristiano Ronaldo e Lionel Messi giocare insieme nella stessa squadra è un’idea che ha affascinato tifosi e appassionati di calcio per anni. Due dei più grandi calciatori della storia, spesso visti come rivali in campo e nei record, unirebbero talento, esperienza e carisma in un’unica formazione. L’idea suscita emozioni forti: assistere a gol, dribbling e giocate spettacolari condivisi nello stesso undici sarebbe un privilegio raro per chi ama questo sport. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

