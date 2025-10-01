Ron in concerto a San Severo per la stagione degli ' Amici della Musica'
Ron e la sua musica protagonisti al Teatro Verdi di San Severo. Appuntamento il 26 ottobre alle 20.30, quando il cantautore di origini pugliesi (suo nonno era di Trani) terrà un concerto nel prestigioso teatro dauno per una tappa della 56esima stagione concertistica dell’associazione ‘Amici della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - severo
