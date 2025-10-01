Romics 35 | Fantozzi Febbre da Cavallo e altri grandi colonne sonore in un panel

Durante il Romics alla Fiera di Roma, in programma dal 2 al 5 ottobre, saranno festeggiate durante un incontro alcune grandi colonne sonore del cinema italiano, in presenza degli autori: Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

romics 35 fantozzi febbre da cavallo e altri grandi colonne sonore in un panel

