RomaSposa diventa eco-chic | abiti riutilizzabili e fedi a impatto zero
L’amore si celebra, il pianeta ringrazia. Romasposa, giunta alla sua 61ª edizione, accende da domani i riflettori su 200 espositori e oltre 1.000 marchi, invitando le coppie a un matrimonio che unisca emozione e rispetto ambientale. Rigorosamente a Palazzo dei Congressi, dal 15 al 19 ottobre, la manifestazione propone soluzioni sostenibili verificate da Sbircia la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: romasposa - diventa
RomaSposa, sempre più green con l’abito da reindossare e le fedi di oro etico - Il matrimonio diventa l’occasione per celebrare l’amore nei confronti del proprio partner ma anche del futuro del pianeta. Riporta padovanews.it