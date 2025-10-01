Romantica e dinamica purché colorata | è la donna d’estate

Dolce come un macaron, brillante come un frutto vitaminico: la moda di Anteprima e Genny per la primavera-estate 2026 è un inno all’aria, ai fiori e alla leggerezza. Due visioni diverse, unite dallo stesso respiro cromatico, disegnano l’identità di una donna che non smette mai di reinventarsi. Da una parte il dinamismo contemporaneo di Izumi Ogino per Anteprima, con i suoi tessuti tecnici e rigenerati che assecondano i movimenti del corpo senza sacrificare eleganza. Dall’altra il romanticismo sofisticato di Sara Cavazza Facchini per Genny, che sceglie l’orchidea come simbolo eterno di femminilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Romantica e dinamica, purché colorata: è la donna d’estate

