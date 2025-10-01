Romantica e dinamica purché colorata | è la donna d’estate

Quotidiano.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolce come un macaron, brillante come un frutto vitaminico: la moda di Anteprima e Genny per la primavera-estate 2026 è un inno all’aria, ai fiori e alla leggerezza. Due visioni diverse, unite dallo stesso respiro cromatico, disegnano l’identità di una donna che non smette mai di reinventarsi. Da una parte il dinamismo contemporaneo di Izumi Ogino per Anteprima, con i suoi tessuti tecnici e rigenerati che assecondano i movimenti del corpo senza sacrificare eleganza. Dall’altra il romanticismo sofisticato di Sara Cavazza Facchini per Genny, che sceglie l’orchidea come simbolo eterno di femminilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

romantica e dinamica purch233 colorata 232 la donna d8217estate

© Quotidiano.net - Romantica e dinamica, purché colorata: è la donna d’estate

In questa notizia si parla di: romantica - dinamica

romantica dinamica purch233 colorataRomantica e dinamica, purché colorata: è la donna d’estate - Dolce come un macaron, brillante come un frutto vitaminico: la moda di Anteprima e Genny per la primavera- Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Romantica Dinamica Purch233 Colorata