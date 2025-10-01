Roma rifinitura a Trigoria pre Lille | allenamento personalizzato per Bailey

Sololaroma.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Penultima partita prima della sosta per la Roma, che domani affronterà il Lille, allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle 18.45. Dopo la conferenza stampa odierna di Gasperini e Ndicka, i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per la consueta rifinitura della vigilia. Assente, al Fulvio Bernardini, Paulo Dybala, mentre Bailey ha proseguito il proprio lavoro personalizzato, che lo porterà ad essere a disposizione dopo la sosta. Nonostante l’assenza dalla lista UEFA, si è allenato con i compagni anche Baldanzi, il tutto sotto gli occhi anche del direttore sportivo Massara. Roma-Lille, le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma rifinitura a trigoria pre lille allenamento personalizzato per bailey

© Sololaroma.it - Roma, rifinitura a Trigoria pre Lille: allenamento personalizzato per Bailey

In questa notizia si parla di: roma - rifinitura

Roma-Lille, dalla conferenza di Gasperini alla rifinitura: il programma della vigilia

roma rifinitura trigoria preTrigoria, la rifinitura in vista del Lille: Bailey a parte, squadra in campo – LIVE - I giallorossi si allenano al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, con i primi 15' minuti della sessione aperti alla stampa ... Secondo msn.com

roma rifinitura trigoria preLIVE - Trigoria, squadra a breve in campo per la rifinitura in vista del Lille - I giallorossi sono in campo per l'allenamento alla vigilia della gara di Europa League, prevista domani alle 18. Si legge su ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Rifinitura Trigoria Pre