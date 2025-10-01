Roma rifinitura a Trigoria pre Lille | allenamento personalizzato per Bailey
Penultima partita prima della sosta per la Roma, che domani affronterà il Lille, allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle 18.45. Dopo la conferenza stampa odierna di Gasperini e Ndicka, i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per la consueta rifinitura della vigilia. Assente, al Fulvio Bernardini, Paulo Dybala, mentre Bailey ha proseguito il proprio lavoro personalizzato, che lo porterà ad essere a disposizione dopo la sosta. Nonostante l’assenza dalla lista UEFA, si è allenato con i compagni anche Baldanzi, il tutto sotto gli occhi anche del direttore sportivo Massara. Roma-Lille, le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Roma-Lille, dalla conferenza di Gasperini alla rifinitura: il programma della vigilia
