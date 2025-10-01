Roma quanti dubbi per Gasperini | i possibili cambi contro il Lille
La Roma torna in campo nella rifinitura prima della partita con il Lille di domani sera alle 18.45. Le ultime Di dubbi di formazione per Gasperini ce ne sono parecchi, perché un po’ di turnover sarà comunque inevitabile. – calciomercato.it In porta Svilar è ovviamente super confermato con la difesa incerta. Mancini e Ndicka potrebbero giocare nuovamente titolari con Celik, ma Hermoso insidia uno di loro. Sugli esterni torneranno Rensch e Tsimikas, con El Aynaoui che torna dal 1’ dopo Nizza. Al suo fianco Koné e Cristante si giocano l’altro posto, con il francese ancora in vantaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
