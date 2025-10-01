Roma ProPal a piazza dei Cinquecento | Blocchiamo tutto Polizia chiude gli ingressi a Termini

Dopo Napoli, la mobilitazione ProPal si allarga anche a Milano e Roma. Gli attivisti Pro Pal si sono ritrovati in piazza alla Scala a Milano. A Roma le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza il perimetro della stazione Termini. Si affolla il presidio per Gaza e la Flotilla a piazza dei Cinquecento a Roma, di fronte alla Stazione termini i cui ingressi sono stati chiusi per consentire l'accesso solo a chi è munito di biglietto.         Dopo la notizia del blocco israeliano alle navi della Flotilla gli attivisti hanno diffuso l'invito a convergere proprio sulla piazza del centro di Roma: "Dai vari territori, convergiamo tutti come marea in piazza dei Cinquecento, ormai Piazza Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

