Roma ProPal a piazza dei Cinquecento | Blocchiamo tutto Polizia chiude gli ingressi a Termini
Dopo Napoli, la mobilitazione ProPal si allarga anche a Milano e Roma. Gli attivisti Pro Pal si sono ritrovati in piazza alla Scala a Milano. A Roma le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza il perimetro della stazione Termini. Si affolla il presidio per Gaza e la Flotilla a piazza dei Cinquecento a Roma, di fronte alla Stazione termini i cui ingressi sono stati chiusi per consentire l'accesso solo a chi è munito di biglietto. Dopo la notizia del blocco israeliano alle navi della Flotilla gli attivisti hanno diffuso l'invito a convergere proprio sulla piazza del centro di Roma: "Dai vari territori, convergiamo tutti come marea in piazza dei Cinquecento, ormai Piazza Gaza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
ProPal scatenati, alta tensione da Roma a Milano. Scontri a Padova
ProPal scatenati, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. Odio e violenza da Roma a Napoli
Prima il blocco della Tangenziale, poi l'occupazione di Lettere: la follia ProPal a Roma. Fermi a Milano
Il Ministero dell'Interno #Piantedosi intensifica il monitoraggio delle piazze italiane, con particolare attenzione alla #manifestazione #proPal di Roma prevista per il prossimo 4 ottobre, per garantire sicurezza e ordine durante l'evento - X Vai su X
Manifestanti proPal cercano di bloccare le stazioni ferroviarie di Roma e Napoli - Nel pomeriggio di oggi, alcuni scioperanti si sono riuniti in piazza Garibaldi per manifestare il proprio sostegno al popolo palestinese. Si legge su msn.com
Sciopero il 4 ottobre per Gaza, maxi mobilitazione in tutta Italia - Usb e movimenti palestinesi lanciano una mobilitazione permanente e lo sciopero per Gaza il 4 ottobre. Lo riporta quifinanza.it